Anketler yanıldı

Türkiye’de halk yerel seçimler için sandık başına gitti.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, bir milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.

34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

Saat 23.55 itibarıyla sandıkların yüzde 80,95’i açıldı, oyların sayımı geç saatlere kadar sürdü.

CHP önde

Partilerin saat 23.55 itibarıyla Türkiye genelindeki oy dağılımı ise şöyle oluştu:

CHP: % 37,1

AK Parti: % 36

YRP: %5,9

DEM: % 5,7

MHP: %4,7

İYİ Parti: %3,7

Zafer: %1,3

SP: %1

5 büyük ilde kimler yarışı önde bitirdi

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 00.25 itibarıyla ise Türkiye’nin 5 büyük ili İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya’da yerel seçim yarışında son durum şöyle oldu:

İstanbul

CHP - Ekrem İmamoğlu / % 50.82

AKP - Murat Kurum / % 40.28

Ankara

CHP - Mansur Yavaş / % 59.01

AKP - Turgut Altınok / % 32.64

İzmir

CHP - Cemil Tugay / % 46.71

AKP - Hamza Dağ / % 36.99

Adana

CHP – Zeydan Karalar / % 48.69

AKP – Fatih Mehmet Kocaispir / % 37.46

Antalya

CHP – Muhittin Böcek / % 48.66

AKP – Hakan Tütüncü / % 39.85



81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek

Seçimlerde kadın belediye başkanı sayısında artış oldu.. Resmi olmayan sonuçlara göre 81 ilden 11'i kadınlar tarafından yönetilecek. 81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı.

2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti.

O yıl seçimlerin sonunda 81 ilin 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. Son seçimde ise bu sayıda artış oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

Gaziantep'te büyükşehir belediye başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu.

Trakya'da iki CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları topladı.

Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı. Çerçioğlu da böylece belediye başkanlığında 3'üncü dönemine adım attı.

Afyonkarahisar'da CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu..

Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.

Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.

DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.

İmamoğlu: Millet kazandı

Bu arada İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeniden büyükşehir belediye başkanı seçilmesinin ardından çok sayıda vatandaş Saraçhane'ye akın etti. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu, "Bir kişinin vesayeti bitmiştir. Millet kazandı millet!" dedi. - İstanbul'a hayırlı olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, milletin her ferdine, her inancına, Alevisine, Caferisine, Şafisine, bütün mezheplerine, bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkezine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. Bu başarıya hep birlikte beş yıl önce başlayan o güçlü demokrasi yolculuğuyla başladık. Hep birlikte iyi dilin, güzelliğin, insanlarıyla bir olmanın anlayışını temsil ettik.

Ama buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu başarıya değer katan ve bu yolculuğu en güçlü şekliyle birlikte, tasarlayarak, İstanbul'da güçlü bir başarı elde etmemize vesile olan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum. Bu seçimi bitirdikten sonra ben şunu düşünüyorum: "Halk bize ne mesaj verdi? Halk, aynı zamanda seçime giren rakiplerimize, hükümete, Sayın Cumhurbaşkanına hangi mesajları verdi?

İstanbul demiştir ki, "Sayın Cumhurbaşkanı 18 aydır bir imzayı esirgedin. Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul o hizmeti hemen alsın. Engelleme. İşine bak." demiştir. "Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imza at, bekletme." demiştir. İstanbullu daha ne desin. Siz her mesajı verdiniz. Bakacağız, alacaklar mı, almayacaklar mı? Umarım alırlar. Bir kişinin vesayeti bitmiştir. Millet kazandı millet!”

Yavaş: Bu kentin onurlu birer ferdiyiz

Ankara’da oy sayımı sürerken CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi. Mansur Yavaş, “Ankara’da seçimi sosyal belediyecilik kazandı, 6 milyon Ankaralı kazandı.” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, “Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdiyiz.” dedi.

Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı binasının önünde halka seslendi.

Seçim sürecinde kendisine destek verenlere ve ailesine teşekkür eden Yavaş, “2019'dan önce vaatlerimizle sahadaydık, şimdi icraatlarımızla sahada olduk. Çalışmalarımıza inanan, bizlere güvenen ve her zaman yanımızda olan başta Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, önceki dönem Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin yönetim kademesinden tüm gönüllülerimize, teşkilatımıza kadar herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.