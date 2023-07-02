‘Başka çaresi de kalmadı’

Özlem ÇİMENDAL

Eski bakanlardan hasan Özbaflı, KKTC’de siyasal düzenin iflas ettiğini, partilerin halktan uzaklaştığını belirterek Başkanlık sistemine geçişin şart olduğunu söyledi. Özbaflı, aksi halde sorunların daha da büyüyeceği uyarısında bulundu.

Hasan Özbaflı Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Seçim katılım çok düşük kaldı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Bunun anlamı siyasal düzenin iflas etmesidir. Gerek iktidar gerekse de muhalefet halktan uzaklaştı, sorunlarını göremedi. Bundan sonraki süreçte artık verilen mesajın doğru alınması lazım ve yeni bir sisteme geçilmesi için herkesin onay vermesi gerekiyor. Böyle giderse sorunlar daha da büyüyecek, Başkanlık sistemi şart.

Soru: Siyasetin geldiği bugünkü noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu içinde bulunulan durumdan çıkış yolu nasıl olmalı?

Yanıt: Bugünkü siyasi konjonktür halka hizmet odaklı olmaktan çok ötedir. Tamamen kendi partisel ve kişisel çıkarlar etrafında şekillenmiştir. Halk odaklı ve sorun çözmeden uzaklaşmıştır. Bugün ülke hükümetsiz bir görüntü çizmektedir. Bunu çözecek tek şey de Başkanlık sistemidir, bir an evvel geçilmelidir.

Soru: KKTC’deki fakirleşme Kıbrıs sorununu nasıl etkiler?

Yanıt: Şu an için Kıbrıs sorununun çözümü ufukta görünmüyor. İki tarafta da istek yok. Ekonominin bu aşamada Kıbrıs sorununu etkileyebileceğini düşünmüyorum. Bizim zamanında ekonomik olarak çok iyi olduğumuz zamanlar da oldu ama bir şey değişmedi ya da herhangi bir etkisi olmadı. Onların tek derdi ENOSİS.