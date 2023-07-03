Allah’ın yaprağı 200 TL!

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı vatandaşın tepkisine neden oldu. Bir kilo asma yaprağı 200 TL’ye satışa sunulurken, bamya 170 TL’den alıcı bekledi. Börülce 65 TL’den tezgâhtaki yerini alırken, üzüm kilosu 80 TL’den satıldı. Vatandaşlar, çocuğu meyve ve sebzenin fiyatının yüksek olduğunu ifade ederek, market ile Pazar arasında bir fark kalmadığını dile getirdi.

Pazar yerinde dün bazı sebze ve meyve fiyatları şu şekildeydi:

Bamya 170 TL

Börülce: 65 TL

Papaz eriği: 60 TL

Mantar: 80 TL

Üzüm: 80 TL

Asma yaprağı: 200 TL

Kiraz: 150 TL

Pancar: 20 TL



Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023, 09:36