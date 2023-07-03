Minikler eğlenceye doydu

Merit Park Hotel bünyesinde yer alan seçkin çocuk kulübü Meritta Club, Kurban Bayramında bir birinden şahane etkinlikler düzenledi.

İllüzyon showları, küçük şeflerin kurabiye yapımları, Kızılderili etkinliği, Buble Show, futbol antrenmanları, doğada çömlek yapımı, vantrolog gösterileri, doğada tuval yapımı, Hacivat ve Karagöz Gösterisi, Kenya African Akrobatları ve olimpiyatlar gibi birçok etkinlikle çocuklara hem ruhsal hem de fiziksel olarak mutlu ve huzurlu bir ortam sağlandı. Etkinliklerde dağıtılan balon, elma şekeri ve pamuk şekerleriyle yüzleri gülen mutlu çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023, 09:39