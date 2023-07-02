‘İlk önemli adım’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin; Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında atılmış ilk önemli adım olduğunu iddia etti..

Alithia gazetesinin haberine göre Hristodulidis, söz konusu sonuç bildirgesinde “Kıbrıs sorununda, kendi çabaları sonrasında oluşan önemli bir adım gerçekleştiği” iddiasında bulunarak “en önemli unsur, ortaklarımızın özlü müzakerelerin başlamasına hazır olduğumuzu anlamalarıdır” şeklinde konuştu.

Sonuç bildirgesinde Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmiş olduğunu öne sürerek, bu unsurun önemine de dikkat çeken Hristodulidis “Zirve öncesindeki konuşmalarımda Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’yi AB’ye, Batı’ya ve hatta NATO’ya daha yakın hale getireceğini söyledim” dedi.

Hristodulidis, “Hollanda başbakanı, Avusturyalı liderler, Lüksemburg ve Slovenya’nın, kendisinin bilgilendirmelerinden sonra yaptıkları açıklamalara” atıfta bulunarak; “normalde Kıbrıs sorununa ilgi göstermeyen ülkelerin açıklamalarından duyduğu memnuniyeti” de dile getirdi.

Öte yandan Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Yetersiz Sonuçlar Hakkında Akrobatik İfadeler” başlığı altında verirken, Hristodulidis’in açıklamalarının aksine AB’nin sonuç bildirgesinde, daha öncekilerle aynı ifadelerin yer aldığını, Hristodulidis’in söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in dünkü açıklamalarına da yer verdiği haberinde, Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi’nin Kıbrıs sorununda bir hareketlenme yaratmadığı, aksine çözümün temelinin ne olacağına dair bir ifadenin bildirgede yer almadığını vurguladı.

Bildirgede “iki toplumlu, iki kesimli federasyon” çözümüne ve kapalı bölge Maraş’ın durumuna değinilmediğini belirten gazete, Rum yönetiminin, AB’nin bir temsilci ataması hedefinin tamamen gerçek dışı olduğunun da ortaya çıktığını savundu.