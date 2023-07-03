‘Önümüzdeki 5 yılda hiçbir şey olmaz’

Politis gazetesi “Antonio Guterres Ne Kadar Hazır” sorusunu manşet yaptığı haberine göre, eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, nisan ayında Genel Sekreter Antonio Guterres’le New York’ta yaptığı görüşmeye değindi. Mavroyannis’e göre Guterres “Rum tarafının müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğuna ikna olmadım” dedi.

Mavroyannis RİK’e yaptığı açıklamada, nisanda New York’ta gerçekleşen görüşmede “bunu bana kendisi söyledi” dedi, şunları ekledi:

“Guterres’le nisanda görüştüm. Bana, bir şey yapabilmem için Kıbrıs’taki iki tarafın beni bazı perspektifler oluştuğuna ve müzakere kazanımlarına dayanması gereken yapıcı bir prosedüre katılmaya gerçekten hazır olduklarına ikna etme etmesi gerek dedi.”

Mavroyannis, haravgi gazetesine yaptığı açıklamada ise önümüzdeki 5 yıl içinde Kıbrıs sorununda herhangi bir gelişme beklemediğini söyledi.

Kıbrıs sorununun “acemice yönetilmekte olduğu” görüşünü ortaya koyan ve gelecek gelişmelerden endişe belirten Mavroyannis , Rum yönetiminin AB’nin Kıbrıs sorununda bir temsilci ataması tezine değinirken “bu mümkün olamadığı için ifade AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması şeklinde değişti” dedi.

Mavroyannis Avrupa Konseyi kararlarının çok iyi olduğunu ancak sebebinin Hristodulidis hükümetinin atıf yaptıkları olmadığına dikkat çekerek, Güney Kıbrıs’ın üye devlet olarak AB’den destek bekleme hakkına sahip olduğunu ancak AB’nin Kıbrıs sorununa, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna yardımcı olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı. Hristodulidis’in bunu bu şekilde söylemediğini hatırlatarak “çünkü AB’nin Kıbrıs sorununda ne yapıp ne yapamayacağını anlamadı. Bize, AB’den ne işitmişse tam olarak onları söylemeliydi” dedi.

AB’nin, Kıbrıs sorununun Türkiye-Avrupa ilişkilerini etkilediği görüşünde olduğunu ancak Türkiye-Avrupa ilişkilerinin sadece Kıbrıs sorunu olmadığını ve birçok başka mesele olduğundan bu sorunun Türkiye Avrupa ilişkilerini rehin tutamayacağını düşündüğünü ekledi.