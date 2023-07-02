Esnaf moral buldu

Serdar ŞENGÜL-Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın Arasta çarşısı bayram süresince yabancı turistlerin akınına uğradı. Kara sınır kapısından kuzeye geçen turistler, açık buldukları mağazalardan alış-veriş yaptı, lokantalarda yemek yiyip, bira içti. Euro’yu TL’ye çevirince fiyatları ucuz bulan turistlerin özellikle kebap çeşitlerine ilgi gösterdiği belirtildi.

Diyalog muhabirine konuşan bölge esnafı, son üç günde çok sayıda turist ağırladıklarını ve iyi iş yaptıklarını söyledi.

Esnafa göre bölgede en önemli sorun, muhaceret işlemlerinin ağır yürümesi. Yıllardan beri konuyu gündemde tutmalarına karşın yetkililerin önlem almadığını belirten Arasta esnafı “bu kapı olmasaydı hepimiz iflas ederdik” dedi.

Ne dediler…?

Hasan Çavuş

“Arasta esnafının yüzünü turistler güldürüyor. Güney Kıbrıs’tan gelen Rumlar ve turistler çarşıyı canlandırıyor. Buradaki mağazalardan alışveriş yapıp, restoranlarda vakit geçiriyorlar. Sadece esnaf değil ülkemiz de kazanıyor. Çünkü Rumlar ülkeye döviz bırakıyor.”

Sedat Reis

“Çarşıda bize kazandıran müşteriler güneyden gelenlerdir. Rumlar ve turistler çarşıya büyük katkı koyuyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybı, euronun yükselmesi burayı daha cazip hale getirdi. Rumlar daha uyguna geldiği için kuzeyden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu hem bize hem de devlete yarıyor.”

Ömer Cabacaba

“Turistler genellikle alışveriş yapmak ve ucuz yemekler için güneyden kuzeye geçiyor. 5 Euro’yla adana servis yiyebiliyorlar. Veya 5 Euro’ya kıyafet alıyorlar. Bu da KKTC’yi cazip hale getiriyor. Rumlar ve turistler olmazsa eve ekmek götüremeyecek durumdayız. Tek çaremiz turistlerdir.”

Ali Dayı

“Rum ve yabancı turistlerden oldukça memnunuz. Yerli halk bir şey alamıyor turistler olmasa halimiz açıkçası duman olur. Turistleri memnun etmek için her yolu denemeliyiz, çünkü geleceğimiz onlardadır.”