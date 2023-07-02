Çantaya sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, bir apartman dairesine yaptığı baskında 20 gram hintkeneviri ele geçirdi, Aws Ah Hlqavi isimli yabancı zanlıyı gözaltına aldı. Zanlı dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 30 Haziran saat 10.00 sıralarında, zanlının kaldığı apartman dairesinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldıklarını ve Gülseren Bölgesi’nde bulunan konu ikametgaha baskın yaptıklarını söyledi.

Polis saat 13.00 ile 13.30 saatleri arasında yapılan arama sonucu, yatak odasında, bir çanta içerisinde, 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını ve aranan bir kişi olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.