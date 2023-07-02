Elena çok üzgündü

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda, Aslanköy kavşağında, 48 yaşındaki bisikletli Cemal Karadağ’a çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Elena Krasulina, dün nöbetçi mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Özhan Öz, 30 Haziran, saat 12.50’de, zanlının, yönetimindeki PT 822 plakalı aracı ile Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine seyrettiği esnada, Aslanköy’de, Kale Boya önüne geldiğinde, sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun banket kısmına geçtiğini ve Cemal Karadağ’ın kullanımındaki bisiklete, arka tekerlek kısmından çarptığını açıkladı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan Cemal Karadağ’ın, ağır yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.