Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi içerisinde amcasının oğlu olan M.B’yi (E-24) bıçaklayan Özgür Bekmez dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verilen zanlı, “Beni deport edin” dedi.

Duruşmada olguları aktaran polis; zanlının 9 Nisan 2025 tarihinde saat 12.20’de KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi içinde sürekli rüyasında kavga ettiklerini gördüğü yeğeni olan M.B.’yi, tasarrufundaki bıçakla sırtından, sol kol altından, dudağının yanından ve alnından yaraladığını mahkemeye aktardı.

Polis; vücudunun muhtelif yerlerinden yaralanan M.B.’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis; zanlının gönüllü ifadesinde rüyasında sürekli kuzen ile kavga ettiklerini gördüğünü ve kurtulmak için öldürmek amacıyla bıçakladığını itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlının Türkiye’de bir ay yatılı psikolojik tedavi gördüğünü belirten polis; Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini aktardı.

Polis memuru; görgü tanıklarından ifade alınacağını söyleyerek, zanlının aleyhinde 8 gün tutukluluk talep etti.

Tutuklu kalmak istemiyorum

Mahkemede konuşan zanlı ise “Psikolojik sorunlarım var. Sadece bıçağı bacağına değdirdim. Zaten ertesi gün taburcu oldu. Şikayetçi de değil. Tutuklu kalmak istemiyorum. Deport edilmek istiyorum” beyanında bulundu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

