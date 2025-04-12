Polis sorguluyor

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından gerçekleştirilen Güven 2 Operasyonunda silah ve mermi bulundu, 38 yaşındaki Ali Yavuzcan tutuklandı.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tasarrufunda bulunan silahın 7.65 mm çapında Glock marka olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis; 10 Nisan 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından şüpheli görülen Ali Yavuzcan'ın üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada bir adet siyah renk Glock marka 7.65 mm çapında tabanca ve 2 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu belirtti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını kaydeden polis; aynı gün ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini ifade etti.

Polis; ele geçirilen tabancanın balistik ve parmak izi incelemesinin yapılacağını, ilgili şubelerden rapor beklendiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

