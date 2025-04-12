Vatandaş öfkeli

Abdullah SUİÇMEZ

Sık sık yangınların yaşandığı Güngör çöplüğü dün yine alev aldı. Çöplükten çıkan zehirli dumanlar Lefkoşa’ya kadar ulaştı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına itfaiyenin yanı sıra iş araçları müdahale etti.

Sadece evsel atıkların toplanması amacıyla tasarlanan ve 2012 yılında hizmete giren Güngör çöplüğünün kısa sürede dolduğu belirtilirken, bu durumun yangınlara davetiye çıkardığı ifade ediliyor.

Dumanlar birçok bölgeye yayıldı

Güngör Katı Atık Alanı’nda önceki gece henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı saat 22.00 sıralarında başlayan yangın dün gün boyu sürdü.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra özel bir şirkete ait iş araçlarıyla müdahale edilirken duman, rüzgarın da etkisiyle Lefkoşa ve bölgedeki köyleri etkiledi. Yangın dün de kontrol altına alınamazken, her yıl aynı sorunla karşılaşan vatandaşlar isyan etti. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan birçok kişi, zehir soluduklarını ifade ederken, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.

Güngör çöplüğündeki sorunlar

Katı Atık Master Planı çerçevesinde 2012 yılında hizmete giren Güngör Katı Atık Tesisi, sadece evsel atıkların toplanması amacıyla tasarlandı.

Ancak Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’ne tüm atıkların depolanması tesisin kapasitesini kısa sürede doldurdu.

Tesis doğru yönetilmediği için 10 yılda dolması öngörülen birinci hücre 6 yılda dolarken, ikinci hücre 2018 yılında devreye alındı.

İkinci hücrenin ise 2030 yılına kadar çöp depolamasına hizmet edeceği öngörüldü, ancak atık miktarının günden güne arttığı belirtiliyor.