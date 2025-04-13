Pazarlama şansı yok

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içerisindeki “İlektra” hedefinde yapılan sondaj çalışmasında çıkan miktarın, beklentileri karşılamadığı bildirildi.

“Philenews” haber sitesine göre “Middle East Economy Survey” (MEES) adlı enerji piyasası yayın organında görev yapan gazeteci Peter Stevenson, ExxonMobil şirketinin 30 trilyon ayakküp doğalgaz bulunduğu tahmin edilen “İlektra” hedefinde yaptığı sondaj çalışmasında umulanın gerçekleşmediğini açıkladı.

Sondaj çalışmasının “hayal kırıklığıyla” sonuçlandığını ifade eden Stevenson, ExxonMobil’in ve Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun bu bilgileri yorumlamaktan kaçındığını kaydetti.

Stevenson, teknik nedenlerle tamamlanması geciken sondaj çalışmasının, “İlektra” hedefinde bir miktar doğalgaz bulunduğunu; ancak bunun pazarlanabilir olmadığını ve dağınık olduğunu, yani bir doğalgaz yatağından söz edilemeyeceğini belirtti.

ExxonMobil’in Paskalya yortusunun ardından 10’uncu parseldeki “Pigasos” hedefine giderek çalışmalara başlaması bekleniyor.

Bu arada Alithia gazetesi de, “cretalive.gr” haber sitesine göre, “İlektra” hedefi için yapılan hesaplamalarda 30 milyar ayakküp doğalgaz bulunsaydı, Doğu Akdeniz’deki en büyük doğalgaz yataklarından biri olacağını, ancak başta söylendiği gibi, pazarlanma şansı olabilecek 10 milyar ayakküp doğalgaz bile bulunmadığını yazdı.

