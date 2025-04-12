İnsanlık dışı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’nda uluslararası topluma çağrı yaparak, “Kıbrıs Türk halkının sesini duyun. Bu adaletsizliği ve insanlık dışı izolasyonu sona erdirin” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’da Nest Konferans Merkezi'nde Yusuf Erim’in moderatörlüğünde yaptığı konuşmada, geçen ay Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde Cenevre’de düzenlenen gayri resmî Kıbrıs toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, adada iş birliği kültürünü yaratmak üzere yeni adımlar atabilmek için Rum lider ile görüşmelerde bulunduğunu belirterek, “Kıbrıs adasının geleceği için karşılıklı yarar sağlayacak konularda diyaloga ve iş birliğine her zaman açığım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, adil ve kalıcı bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tanınması temelinde mümkün olduğunu söyledi.

Tatar, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile KKTC ile Azerbaycan arasındaki bağların güçlenmesi için öğrenci ve turistlerin artırılmasını, gençlerin ve yatırımcıların karşılıklı ziyaretlerini konuştuklarını söyledi.

