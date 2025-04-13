Meclis üyeleri seçildi

Halkın Partisi’nin 4’üncü Olağan Genel Kongresi dün gerçekleştirildi. Kongrede Halkın Partisi Meclis üyeleri belirlendi.

Halkın Partisi, 4-6 Nisan tarihleri arasında altı ilçede olağan ilçe kongrelerini yaparak yeni İlçe Başkanlarını ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini belirledikten sonra dün 4. Olağan Genel Kongresi’ni gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salonu’nda yapılan kongre saat 15.00 sıralarında Genel Başkan Kudret Özersay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Parti Meclisi üyeleri seçilirken, parti tüzüğünde bazı değişiklikler oylamaya sunuldu. Halkın Partisi Dördüncü Olağan Kongresi’nde yapılan seçimler sonucunda belirlenen Parti Meclis üyeleri açıklandı.

Seçilen Parti Meclis üyeleri

Lefkoşa

Mustafa Kendir (İlçe Başkanı)

Aral Moral

Ali Çırakoğlu

Buğra Dervişoğlu

Aliye Özelsoylu

Teksen Köroğlu

Ramadan Durmazer

Uğur Çulhaoğlu

Yenal Senin

Mehmet Özbilgehan

Burcu Çavuşoğlu

Fikret Alas

Serhat Kotak

Ümit Anibal

Hasan Serdengeçti

Arif Kanlıada

Can Sözer

Gazimağusa

Duygu Uzun (İlçe Başkanı)

Özlem Akbora

Özgür Vehit

Cenan Eskimuhtaroğlu

Gülsün Korun

Celal Sesli

Hülya Karaali

Hüseyin Tabur

Cihan Abi

Özbir Akbaşak

Erol Kaymak

Ercan Şadan Elçin

Zeki Özgürkanlılar

Hasan İzkan

Girne

Neşe Anibal (İlçe Başkanı)

Çağın Çağatay Karataş

Ahmet Tokatlıoğlu

Arda Kalfaoğlu

Raif İlkman

Erhan Onuralp

Yusuf Avcıoğlu

Muhammet Ercan

Bahar Akpınar

İhsan Tuncalı

Kerim Güneş

Uğur Kıroğlu

İskele

Havva Elkovan (ilçe başkanı)

Hasan Hasanbulli

Berivan Yıldız

Suat Hüseyinoğulları

Ersin Şemi

Sinan Erhan Gece

Güzelyurt

İmam Güçlü (İlçe Başkanı)

Turgut Alas

Tevfik Direnç

Adem Topak

Lefke

Murat Helvacı (İlçe Başkanı)

Hasan Karlıtaş

Enver Öztoprak

Örgütlenme Sorumlusu

Cengiz Karataş

Gençlik Örgütü Başkanı

Onur Güler

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025, 02:12