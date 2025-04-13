Meclis üyeleri seçildi

Halkın Partisi’nin 4’üncü Olağan Genel Kongresi dün gerçekleştirildi. Kongrede Halkın Partisi Meclis üyeleri belirlendi.
Halkın Partisi, 4-6 Nisan tarihleri arasında altı ilçede olağan ilçe kongrelerini yaparak yeni İlçe Başkanlarını ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerini belirledikten sonra dün 4. Olağan Genel Kongresi’ni gerçekleştirdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salonu’nda yapılan kongre saat 15.00 sıralarında Genel Başkan Kudret Özersay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Parti Meclisi üyeleri seçilirken, parti tüzüğünde bazı değişiklikler oylamaya sunuldu. Halkın Partisi Dördüncü Olağan Kongresi’nde yapılan seçimler sonucunda belirlenen Parti Meclis üyeleri açıklandı.
Seçilen Parti Meclis üyeleri
Lefkoşa
Mustafa Kendir (İlçe Başkanı)
Aral Moral
Ali Çırakoğlu
Buğra Dervişoğlu
Aliye Özelsoylu
Teksen Köroğlu
Ramadan Durmazer
Uğur Çulhaoğlu
Yenal Senin
Mehmet Özbilgehan
Burcu Çavuşoğlu
Fikret Alas
Serhat Kotak
Ümit Anibal
Hasan Serdengeçti
Arif Kanlıada
Can Sözer
Gazimağusa
Duygu Uzun (İlçe Başkanı)
Özlem Akbora
Özgür Vehit
Cenan Eskimuhtaroğlu
Gülsün Korun
Celal Sesli
Hülya Karaali
Hüseyin Tabur
Cihan Abi
Özbir Akbaşak
Erol Kaymak
Ercan Şadan Elçin
Zeki Özgürkanlılar
Hasan İzkan
Girne
Neşe Anibal (İlçe Başkanı)
Çağın Çağatay Karataş
Ahmet Tokatlıoğlu
Arda Kalfaoğlu
Raif İlkman
Erhan Onuralp
Yusuf Avcıoğlu
Muhammet Ercan
Bahar Akpınar
İhsan Tuncalı
Kerim Güneş
Uğur Kıroğlu
İskele
Havva Elkovan (ilçe başkanı)
Hasan Hasanbulli
Berivan Yıldız
Suat Hüseyinoğulları
Ersin Şemi
Sinan Erhan Gece
Güzelyurt
İmam Güçlü (İlçe Başkanı)
Turgut Alas
Tevfik Direnç
Adem Topak
Lefke
Murat Helvacı (İlçe Başkanı)
Hasan Karlıtaş
Enver Öztoprak
Örgütlenme Sorumlusu
Cengiz Karataş
Gençlik Örgütü Başkanı
Onur GülerGüncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025, 02:12