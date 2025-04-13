Cenevre Zirvesi ele alındı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Belek'teki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile bir araya geldi.

Görüşmede; BM Genel Sekreteri'nin geçen ay Cenevre'de düzenlediği Kıbrıs'la ilgili gayri resmi genişletilmiş toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede gayri resmi toplantıda kararlaştırılan; 4 geçiş noktasının açılması, mayın temizleme, gençlik komitesinin oluşturulması, çevre ve iklim değişikliği konusunda teknik komite kurulması, ara bölgede güneş enerjisi ve mezarlıkların restorasyonu konularıyla ilgili tutumunu ortaya koydu.

Tatar, Raev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile de görüştü.

Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Dünyasındaki önemine dikkat çekti.

TÜRKSOY’un yaptığı tüm etkinliklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha etkin ve görünür olması için verdiği destekten dolayı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini 3 Mayıs Dünya Türkçülük Gününde açılacak, Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin açılış törenine davet etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev de KKTC’ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Tatar, Gine Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Morissanda Kouyaté ve TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ile de görüştü.

Omuraliev’e teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Omuraliev ile görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, teşkilatın daha iyi bir noktaya gelmesi için katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı’na da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten ötürü TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini ülkeye davet etti.

Omuraliev de Tatar’ı uluslararası organizasyonlarda görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar ve Üstel açılışa katıldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başbakan Ünal Üstel’e birlikte Antalya Havalimanı yeni iç ve dış hat terminal binalarının açılış törenine katıldı.

Tatar ve Üstel, törende Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, diğer bakan ve yetkililerle birlikte Antalya Havalimanı yeni iç ve dış hat terminal binalarının açılışını gerçekleştirdi.



Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025, 01:38