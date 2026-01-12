Bıçakla evi bastı bir kişiyi yaraladı

İskele’de meydana gelen bıçakla yaralama olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre; sabah saat 02.30 sıralarında İskele’de yaşanan olayda, hakkında “boşan-ma aşamasındaki eşine 200 metreden fazla yaklaşmaması” yönünde mahkeme tarafından verilmiş geçerli bir koruma emri bulunan Z.G. (E-43), söz konusu eşinin kalmakta olduğu apartmanın önüne gitti. Z.G.’nin, eşinin M.B.O. (E-28) ile ilişkisi olduğu yönündeki şüphesi nedeniyle tasarrufunda bu-lundurduğu bıçakla M.B.O.’yu bel kısmından yaraladığı tespit edildi.

Olayın ardından yaralanan M.B.O., ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındığı bildirildi.

Zanlı Z.G. olay sonrası polis tarafından tutuklanırken, olayda kullanılan bıçak emare olarak alındı. Ola-yın, mevcut koruma emrine rağmen gerçekleştirilmiş olması nedeniyle soruşturmanın çok yönlü ola-rak sürdürüldüğü kaydedildi.



Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2026, 09:47