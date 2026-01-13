Tansiyon düşmüyor

İran'da 17. günü geride bırakan şiddetli protestolarda 500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, yüzlerce dükkanın yandığı bildirildi.

Ülkede internet erişimine kesinti uygulanmaya devam ederken ABD'den de İran'a gözdağı mesajları veriliyor.

Beyaz Saray, Trump'ın askeri seçenekleri de masada tuttuğunu söyledi.

İran'da 2 haftayı aşan protesto gösterilerinde tansiyon artarak devam ediyor.

Protestoların 17. gününde bu kez rejim destekçileri sokaktaydı. Binlerce kişi başkent Tahran ve ülkenin birçok noktasında bir araya geldi.

Protesto gösterilerinden İsrail ve ABD'yi sorumlu tutan rejim yanlıları “İsrail'e ölüm” sloganları attı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bafher Galiban, gösteride yaptığı konuşmada, "Teröristlere karşı savaş halindeyiz" dedi. Galiban, İran'a yönelik yeni bir saldırı olması halinde ABD Başkanı Donald Trump'a unutamayacağı bir ders verecekleri tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise 8 Ocak'tan bu yana kesik olan internet erişiminin güvenlik birimlerinin eş güdümüyle internet hizmetinin yeniden sağlanacağını belirtti.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahale tehdidi hakkında, "İran savaş arayışında değildir ancak savaşa tamamen hazırdır,” dedi. ülkesinin karşılıklı saygı temelinde müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Ölü sayısı 500'ü aştı

Ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protesto gösterilerinde ise bilanço ağırlaşıyor. İran İnsan Hakları Örgütü, hayatını kaybedenlerin sayısının 500'ü aştığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında çok sayıda güvenlik gücü mensubu olduğu da belirtildi. .

İran devlet televizyonu, Gilan eyaletine bağlı Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkanın ateşe verildiği bildirdi.

Bazı dükkanlarda hala itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, bölgede inceleme yapan Gilan Valisi Hadi Hakşinas, Reşt Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Trump askeri seçenekleri masada tutuyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın İran karşı askeri güç kullanmaktan çekinmediğini ancak diplomasiyi tercih ettiğini söyledi.

İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini kaydeden Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bu konuda tüm seçenekleri masada tuttuğuna işaret etti.

ABD'li Sözcü, "Başkan Trump'ın çok iyi olduğu bir şey, her zaman tüm seçeneklerini masada tutmaktır. Hava saldırıları, başkomutan için masada bulunan seçeneklerden biridir, ancak diplomasi her zaman başkanın ilk tercihidir." değerlendirmesini yaptı.

İran yönetimiyle görüşmeler yaptıklarını aktaran Leavitt, "İran rejiminin kamuoyuna yaptığı açıklamalar, yönetimin özel olarak aldığı mesajlardan oldukça farklı. Ancak Başkan, gerekli gördüğü takdirde askeri seçenekleri kullanmaktan çekinmediğini gösterdi ve bunu İran'dan daha iyi bilen kimse yok." ifadelerini kullandı.