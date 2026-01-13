Girne’de hizmete girdi

Ömer KADİROĞLU

Türkiye'nin önde gelen mutfak ve ev ürünleri markalarından Emsan, Tahir Doğu ve Oğulları LTD güven-cesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikinci şubesini Girne’de açtı. Yeni şube, Girne Doğanköy’de Kurtuluş Caddesi üzerinde hizmete başladı.

Açılış törenine Ulusal Birlik Partisi milletvekili Zorlu Töre, iş insanları, özel davetliler ve şirket direktörleri katıldı. Tören, yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleşti. Açılışta bir konuşma yapan Zorlu Töre, mağazanın hem bölge halkına hem de ülke genelindeki tüketicilere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından yapılan kurdele kesme töreniyle Emsan Girne Şubesi resmen hizmete girdi. Şubenin, kaliteli ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bölgedeki tüketicilere önemli bir seçenek sunması bekleniyor.