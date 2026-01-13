90 bin lirayı bankaya yatırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi Bölgesi’nde bir kuyumcu atölyesine girerek 500 bin TL değerinde altın çalmakla suçlanan T.D. (K-35) dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Polis, atölye içerisinde işyerine ait paraların bulunduğu çantanın da çalındığını ve zanlının bankaya 90 bin TL para yatırdığının tespit edildiğini açıkladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Okan Keskin, 6 Ocak’ta saat 01.00’de Suriçi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Doğan Kuyumculuk isimli işletmeye ait atölye içerisinden muhtelif sayı ve ağırlıkta altın çalındığını ve polise aynı gün şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Güvenlik kamera kaydı incelemesinde zanlının konu işyerine girdiğinin tespit edildiğini belirten polis, zanlının 9 Ocak’ta mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Bu süre zarfında çalınan altın miktarının 165 gram, değerinin ise 503 bin TL olduğunun tespit edildiğini açıklayan polis, zanlının işyerinden aldığı çanta içerisinde de bir miktar altın, 7 bin TL, 450 Sterlin ve 400 Euro para bulunduğunu belirtti.

Zanlının ATM cihazından bankaya 90 bin TL para yatırdığının da tespit edildiğini bildiren polis, zanlının başka bir şahsın yönlendirmesiyle hareket ettiğinin de belirlendiğini kaydetti ve soruşturmanın derinleştiğini açıkladı. Polis, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

