Sevilen şarkıları söyledi

Arabesk müziğin güçlü sesi Cevher, Merit Lefkoşa & Casino sahnesinde sahneye çıkarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yoğun ilgi gören konserde salonu dolduran dinleyiciler, Cevher’in ilk şarkısıyla birlikte müziğin büyüsüne kapıldı.

Sahneye adım attığı andan itibaren enerjisi ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Cevher, arabeskin en sevilen eserlerini kendine has yorumuyla seslendirdi.

Duygusal şarkılarda dinleyicileri hüzünlü bir yolculuğa çıkaran sanatçı, gecenin ilerleyen saatlerinde tempoyu yükseltti. Hareketli ve yöresel parçalarla salonu adeta coşturan Cevher, izleyenleri yerinde duramaz hale getirdi.

Dinleyicileriyle kurduğu sıcak diyaloglar ve içten sohbetleriyle büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı, sahnede adeta gönülleri fethetti. Özellikle son dönemin çok konuşulan şarkılarından “Merhametsiz” yorumu, gecenin en çok alkış alan anlarından biri oldu.

Müzik, eğlence ve duygunun bir araya geldiği bu özel gecede Merit Lefkoşa sahnesi, arabeskin güçlü sesi Cevher ile uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara ev sahipliği yaptı.



Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026, 10:01