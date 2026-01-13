Heyecan var sonuç yok

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kamu çalışanlarına ve emeklilere yüzde 21.66 oranında maaş artışı yapılırken, asgari ücretin 6 aylık bir süre için yüzde 18.39 oranında artırılmasına tepki gösterdi. İncirli dün Meclis’te yaptığı konuşmada, asgari ücrete getirilen artışın yasaya aykırı olduğunu savundu.

Bunun üzerine söz alan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel “Gelin yasayı birlikte yapalım, az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim, varsanız gelin komisyonu kuralım” dedi.

Konuşmaların ardından Meclis toplantısı sona erdi.

İncirli: Bu yaptığınız çok yanlış

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı.

Başkanlığın genel kurula sunuşları ile saat 12.30’da başlayan genel kurulda, asgari ücrette tartışma konusu oldu.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, konuşmasının bir kısmında asgari ücrete değindi.

İncirli, asgari ücretin hayat pahalılığı oranın altında artırılmasının Asgari Ücret Yasası’na aykırı olduğunu vurguladı.

İncirli, bakanlığın yaptığı destek duyurusunun, asgari ücretin yeterli olmadığını kabul ettiğini gösterdiğini belirtti.

Destekten, asgari ücret üzerinden prim yatırımları yapılanlardan yararlanacağını anımsatan İncirli, Çalışma Bakanlığı’nın desteğinin uygulamasının çok zor ve kaotik olduğunu söyledi ve kayıt dışılığı teşvik ettiğini de vurguladı.

“Bu yaptığınız çok yanlış. Derhal kararı iptal edin ve masayı yeniden toplayın” şekline konuşan İncirli, asgari ücretin hayat pahalılığı üzerinden yeniden belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Üstel: Gerekli adımlar atıldı

Başbakan Ünal Üstel, asgari ücret ile ilgili gerekli adımların atıldığını, desteklerin verildiğini, ne emekçiyi ne de işvereni ezdirmediklerini ifade etti.

Üstel, “Gelin yasayı birlikte yapalım, az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim, varsanız gelin komisyonu kuralım” dedi. Üstel, soru üzerine Girne Hastanesinin en geç Hazirana kadar açılacağını da söyledi.

İncirli de, adil paylaşım için yapılacak her girişime destek vereceklerini kaydetti.

Hedef tüm projelerin tamamlanması

Üstel, ayrıca 2013-2022 arası yarım kalan projelerin tümünü bitirip 2026 sonuna kadar halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti, bugüne kadar yapılan karayolları altyapısı ile sağlık alanındaki yatırımlara işaret etti.

Üstel, 2026 yılında da tüm projeleri tamamlamak için tüm ekiplerle çalıştıklarını, tüm bölgeleri gezdiğini, yetkililerden bilgiler aldıklarını ve sorunları çözmek için gereken adımları attıklarını kaydetti.

Üreticinin yüzünün güldüğünü ifade eden Üstel, süreci anlattı, bu çerçevede hastaneyi de habersiz ziyaret ettiklerini, ancak mevcut durumu görünce hesap sormasının hakkı olduğunu, bu hesabı da halka hızlı bir şekilde hizmet için sorduğunu vurguladı.