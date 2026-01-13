KKTC’ye destek ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Burhan Kayatürk, komisyon üyeleri ve Avrupa Birliği uyum yasa tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komite üyeleri, KKTC'de temaslarda bulunuyor. TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Erhürman, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve komisyonun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk ise, yapılan faaliyetler kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman’a bilgi aktarımında bulundu.

Kabulde karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Öztürkler de heyeti kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve beraberindeki heyetini kabul etti.

Öztürkler, heyeti kabulde yaptığı konuşmada, AB gibi stratejik bir konuda iki Meclis’in aynı çatı altında buluşarak bilgi ve tecrübe paylaşmasının önemli olduğunu belirtti ve "Avrupa Birliği’nde Güney Kıbrıs Dönemi Başlarken TBMM’nin KKTC’nin yanında güçlü duruş sergilemesi çok önemlidir” dedi.

Öztürkler, KKTC’nin AB uyum sürecinde TBMM’nin birikiminden yararlanmasının, hem yasaların uyumlaştırılması hem de uluslararası alanda daha güçlü bir duruş sergilenmesi açısından kritik olduğunu belirtti.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk de, KKTC’nin Türkiye için yalnızca dost ve kardeş bir ülke değil, aynı zamanda “tarihsel bir sorumluluğun, ortak kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası” olduğunu söyledi.

Türkiye’nin KKTC’ye desteğini her koşulda sürdüreceğini belirten Kayatürk, uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Üstel: Kıbrıs Türkü’ne büyük desteği her zaman anavatan verdi

Başbakan Ünal Üstel de Kayatürk ve Komisyon üyelerini Cumhuriyet Meclisi’nde kabul etti.

Kabulde konuşan Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin, Osmanlı İmparatorluğu’nun adayı İngilizlere kiralamasının ardından başladığını belirterek, Kıbrıs Türkü’nün var olma mücadelesinde en büyük desteği her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığını vurguladı.

Kıbrıs konusunda çözümün, iki egemen ve eşit devletten geçtiğini vurgulayan Üstel, “Olası bir anlaşmada çözüm yolu iki devletten geçer. Türkiye’nin garantör olmadığı hiçbir anlaşmanın altına Kıbrıs Türkü ne imza atar ne de mühür basar. Biz bu doğrultuda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini ve geldiği noktayı her platformda dünyaya anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, TBMM heyetini KKTC’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete teşekkür etti.

Ertuğruloğlu: AB, Rumların sözcüsü durumundadır

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TBMM AB Uyum Komisyonu heyetini kabul etti.

TBMM heyetini Kıbrıs konusunda bilgilendiren ve sorularını yanıtlayan Ertuğruloğlu, “Anavatandan yapılan ziyaretlerden her zaman mutluluk ve gurur duyarız. Yalnız olmadığımızın mesajını alırız. Aynı duruşumuz, aynı mücadelemiz devam ediyor” dedi.

AB’nin temsil ettiği ilkelerin tamamını ihlal ettiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda korkunç hata yapan AB, yanlışlarına devam ediyor, Rumların sözcüsü durumundadır.” ifadelerini kullandı.