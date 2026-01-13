Devleti korumuşlar

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 1963-64 olaylarında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törene katıldı.

Fileleftheros’un habereine göre Hristodulidis, konuşmasında güçlü ve dirençli bir ekonomi, devletin modernizasyonu ve caydırıcılığı güçlendirmek hedefiyle sığınmacı sorunuyla nasıl mü-cadele edildiğinden bahsederek, 1963-64 döneminde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunan fedakar gönüllü savaşçılara teşekkür etti.

Hristodulidis, 1 Ocak'tan bu yana AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı gururla yürüten Rum Yö-netimi’nin yoluna sorumlulukla devam ettiğini ve bazılarını rahatsız edebilecek olsa da, sözlerle değil eylemlerle, özellikle jeostratejik öneme sahip geniş bölgede güvenlik ve istikrar sağlayıcı rol üstlendiğini kaydetti.

Hristodulidis, 1963-64 olaylarından 10 yıl sonra, 1974 yılında “Türk işgali ve istilasının” ger-çekleştiğini ve bu olayların, Türkiye'nin “bölünme planlarını” tarihsel açıdan teyit ettiğini iddia etti.

Rum Yönetimi’nin, “kurtuluş ve yeniden birleşme mücadelesine olan mutlak bağlılığını” teyit eden Hristodulidis, şu anda ülkenin geleceği olamayacak, kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumun var olduğunu, bu nedenle de en başından beri, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin toprak bütün-lüğünü yeniden sağlamak, ülkeyi özgürleştirmek ve yeniden birleştirmek için belli bir plan teme-linde çalıştıklarını dile getirdi.

