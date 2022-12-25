Bilgi sahibi oldular

Türkiye’nin 10 farklı ilinde görev yapan kadın muhtarlar, 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti (TC) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ahmet Dalkıran başkanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dostluk ziyareti gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, 22 Aralık'ta KKTC'deki kadın muhtarlarla birlikte Yunus Emre Enstitüsü'nde Büyükelçi Metin Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile bir araya gelen muhtarlar heyeti, KKTC’ye dair merak ettikleri sorulara cevap bulurken, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin iş birlikleri hakkında da bilgi sahibi oldu.

Ziyaretin ilk gününde Gazimağusa muhtarları ile buluşan heyet, ziyaretlerinin son gününde ise Lefke bölgesini ziyaret kapsamında Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek kooperatifin kadınların üretimlerini ve ekonomiye katılımlarını artırmaya yönelik çalışmalarını dinleyen heyet, ziyaretleri boyunca bölge muhtarlarıyla da buluştu.



