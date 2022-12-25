Yeşilköy ağladı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Yeşilköy’de önceki gün kamyonun altında kalarak yaşamını yitiren bir buçuk yaşındaki Halil Yumurtaş, dün Yeşilköy Kabristanlığı’nda, öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Anne ile babasının feryat ettiği cenaze töreninde gözyaşları sel olup aktı. Yeşilköy yanı sıra civar köylerden çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine katılan vatandaşlar, “dünya tatlısı bir çocuktu, bu şekilde zamansız ve talihsiz gitmesi çok acı” şeklinde konuştu.

Minik Halil’in cenazesi öğle ezanının ardından, kılınan cenaze namazına müteakip, Yeşilköy Kabristanlığı’nda dualar ve gözyaşları arasında defnedildi.