‘Bilinçli değiliz’

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar ülke genelinde giderek artan çevre kirliliği, atık yönetimi sorunları ve çevre bilincindeki eksikliklere dikkat çekti. Yol kenarlarından piknik alanlarına, boş arazilerden sahil bölgelerine kadar birçok noktada biriken çöplerin ciddi bir çevre sorunu oluşturduğunu belirten vatandaşlar, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde daha etkin adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Teknecik Elektrik Santrali, taş ocakları ve Güngör çöplüğü gibi alanların da çevreye zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, “Önce biz üzerimize düşeni yapmalıyız. Toplum çevre konusunda yeterince bilinçli değil. Farkındalık yaratmak için çevreyle ilgili eğitimler verilmelidir” dedi.

Ne dediler…?

Mehmet Öksüzoğluları

“Ülkede çevre sorunları üzerinde ne yazık ki durulmuyor. Bunu sadece devlete bağlamak yanlış olur. Öncelikle biz kendi çevremizi temiz tutmalıyız ancak yolda giderken yediğini içtiğini aracın camından dışarıya atanlar var. Önce biz duyarlı olacağız sonra da hükümet üzerine düşenleri yapacaktır. En basit örnek Boğaz Piknik Alanıdır. Oraya gidiyoruz ve çöplerin her yere gelişigüzel atıldığını görüyoruz. Boş arsaların sahipleri de kendi arsalarını temizlemelidir. Şimdi yangın riski yüksek ve her yer büyük tehlike taşıyor. Eğitim aileden başlar ve çevre duyarlılığı eğitim ile düzeltilebilir. Teknecik Elektrik Santrali de büyük bir çevre kirliliğidir. Güngör çöplüğü alevlendi ve koku Akova köyüne kadar ulaştı. Devlet bunlara çözüm bulmalıdır.”

Hasan Türüközü

“Beni en çok rahatsız eden konu çevrenin çöplerle dolu olmasıdır. Her yerde çöp var. Güneye geçtiğimiz zaman böyle bir şey görmüyoruz. İslam’ın şartlarından biri temizliktir ancak kimse bunu dikkate almıyor. Diğer yandan taş ocakları ve Teknecik Elektrik Santrali bacasından çıkan siyah dumanlara çözüm üretilmiyor. Hükümet bunları çözmek için para harcaması gerekirken kendi menfaatleri için harcama yapıyorlar.”

Mustafa Yıldırım

“Herkesin görevini yapmasını istiyoruz. Yol kenarlarındaki kuru otlar ve çöpler ayrıca deniz kenarına gittiğimiz zaman oralardaki çöpler bizleri üzüyor. Esentepe’de kalıyorum ve bölgenin en önemli sorunu hatta kanser vakalarının da sorumlusu olarak görülen Teknecik Elektrik Santrali de büyük bir çevre kirliliği yaratıyor. Taş ocakları da hem yolları hem de doğayı mahvediyor.”

Erbil Hüryaşar

“Maalesef toplumda çevre bilinci oluşmadı. Çocuklarımıza ilkokuldan itibaren çevre bilinci aşılamalıyız. Temizliğin önemini öğretmeliyiz belki bu şekilde geleceği kurtarabiliriz. Şu anda çevre felaketi yaşıyoruz ve çok kötü durumdayız. Çevre konusunda benim en çok rahatsız olduğum şey araçlarında seyir halindeki kişilerin yediklerini içtiklerini yola atmasıdır. Diğer yandan belediyeler de yol kenarlarındaki kuru otları temizlemelidir ki yangınlar yaşanmasın. Devletin ayıbı olan Teknecik Elektrik Santrali ve taş ocakları ile de doğamız değişiyor ve büyük zarar görüyor.”

Sevgen Kali

“Ülkede çevre sorunları üzerinde pek durulmuyor ancak ülkedeki sorun sadece bu değil adeta sorunlar yumağı yaşanıyor. Çevreyi güzelleştirecek çapta değiliz. Memlekette ahlaki bozukluk vardır. Her şey para oldu ve herkes kendi çıkarı için uğraşıyor. Kimsenin toplumsal çıkarlar umurunda değil. Herkesin tek derdi “komşu Mercedes sürüyor ben neden sürmeyeyim” oldu. Ne siyasilerin ne de halkın toplumsal çıkarlar umurunda değildir. Bu bir kültür meselesidir ve çocukluktan doğaya çevreye saygılı olmayı öğretmek gerekiyor.”

Salih Güneş

“Ada ülkesi olduğumuz için atıklarımızı bir yere götürmemiz mümkün değil ve kendi ülkemizde çözmek zorundayız. Atık yönetimi konusunda çok büyük sıkıntılar vardır. Güngör çöplüğü iyi yönetilemediği için daha büyük bir soruna dönüştü. Atıkların iyi yönetilmesi konusunda çalışılması gerekiyor. Çevre konusunda beni en çok rahatsız eden sadece çöpler değildir. Sanayi atıkları, inşaat atıkları ve ilk kez sizin çıktığınızı düşündüğünüz bir dağın tepe noktasında bile çöp buluyorsunuz. Bu eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerekiyor.”

Hasan Hacıhaliloğlu

“Güngör çöplüğü büyük bir sorun. Bununla ilgili çalışılarak geri dönüşüm sistemi kurulması lazım. Gerekirse bununla ilgili Avrupa Birliği’nden destek de alınabilir. Öncelikle bunun üzerinde durulmalıdır. Diğer yandan devlet her şeyden önce eğitimle bu konuları gençlere aşılamalı ve bilinçlendirmelidir. Ailelere de belediyeler aracılığı ile çevre bilinci eğitimleri verilerek doğa korunabilir.”