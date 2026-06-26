Kanıtlar inceleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, tasarruflarında 140 adet uyuşturuculu kağıt, 2 adet dedektör, bir adet hava tabancası ve 81 adet canlı mermi bulunan A.C. ile O.K. isimli zanlılar, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme; zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verirken, ele geçirilen emarelerle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Mehmet Keleş; 21 Haziran tarihinde saat 11.45 sıralarında alınan bir bilgi üzerine A.C. isimli zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alındığını, zanlının söz konusu tarihte aracıyla seyir halinde olduğu esnada Gazimağusa Otobüs Terminali’nde tespit edilerek durdurulduğunu belirtti.

Polis memuru Keleş, zanlı üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada tasarrufunda 5 adet uyuşturuculu kağıt tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Yapılan soruşturma kapsamında zanlı A.C.’nin, konu uyuşturucu maddeleri O.K. isimli şahıstan temin ettiğini beyan etmesi üzerine, O.K.’nin ikametgahında arama yapıldığını kaydeden polis, mahkeme huzuruna aramanın akabinde elde edilen bulguları sundu.

Polis, O.K.’nin ikametgahında yapılan aramada evin muhtelif kısımlarında ve farklı noktalarında gizlenmiş vaziyette 135 adet uyuşturuculu kağıt, 2 adet dedektör, bir adet hava tabancası ile 81 adet hava tabancası mermisinin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, ayrıca ele geçirilen emarelerin incelenmesi ve analiz sürecinin devam ettiğini ifade ederek zanlıların polis nezaretinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.