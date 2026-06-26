Girne’ye bağlı Boğazköy ve Beylerbeyi’nde meydana gelen iki ayrı araç yangınında maddi hasar oluştu. Her iki olayda da yangının muhtemel nedeninin elektrik aksamlarındaki kısa devre olduğu değerlendirildi.

İlk olay, 24 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Boğazköy’de seyir halindeki VP 404 plakalı araçta meydana geldi. Araçta, muhtemelen orta konsolun alt kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye Ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu aracın orta konsol kısmı, ön koltukları ve iç tavan döşemesinin yanarak zarar gördüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

İkinci olay ise aynı gün saat 17.30 sıralarında Beylerbeyi’nde bir araç park yerinde meydana geldi. MF 118 plakalı araç park edildiği sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki plastik aksamlar, akü, elektrik kabloları ve kaputun yanarak zarar gördüğü, ayrıca oluşan ısıdan dolayı ön camın da çatladığı belirtildi. Bu olayla ilgili de soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

