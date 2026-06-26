Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Alkol içmesini engellediği gerekçesiyle kardeşini içki şişesiyle omzundan yaralayan Pakistanlı M.Y.

(E-28) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen “yaralama, ciddi darp, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır-hareket” suçlarından mahkemeye çıkarılan zanlının 2024 yılı Ağustos ayından beri ülkede kaçak yaşadığı açıklandı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Adli Şube’de görevli polis memuru; olayın 22 Haziran tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da, Çankaya Sokak üzerindeki bir ikametgâhın önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının nefesinde 130 miligram alkollü içki bulunduğu sırada içki içmesini engellediği gerekçesiyle kardeşi M.A.’ya saldırdığını anlattı.

Polis; zanlının elinde tuttuğu boş içki şişesini kardeşinin sağ omzuna vurduğunu, darbe sonucu M.A.’nın omzunda yatay şekilde yaklaşık 4 santimetrelik kesi oluştuğunu belirtti. Polis, yaralanan şahsın olay sonrası Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve acil serviste müşahede altına alındığını kaydetti.

Tanıklardan ifade alındı

Olayın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ifade eden polis, zanlının o esnada yüksek sesle “Ben hata yapmadım” diye bağırıp çağırarak çevredekileri rahatsız ettiğini söyledi. Polis; zanlının ayrıca ellerini gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Zanlının suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirten polis, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutuklama emri alındığını kaydetti.

Polis; bu süre içerisinde 4 tanık ifadesi aldıklarını, ayrıca şikayetin geri çekildiğini söyledi. Polis, zanlının 24 Ağustos 2024 tarihinden beri çalışma izni olmadan ülkede yaşadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

