Ektiğini biçti

Lefkoşa Adli Şube’ye giderek aracını sattığı şahıs hakkında yalan ifade veren R.M. “amme fesatçılığı” suçundan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İfade verdikten sonra yurt dışına giden, aylar sonra çalışmak için ön izinle KKTC’ye gelen zanlı işlediği suçtan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Zanlının dava tebliği esnasında “Karıştırdım, yanlış hatırladım” diyerek suçunu kabul ettiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlının 27 Ocak 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye gelerek, 7 Ağustos'ta Girne'de yaşayan S.Ö. ile Nissan Juke marka aracını 300 bin TL karşılığında satmak üzere anlaştığını beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde aracın bedelinin 70 bin TL'sini nakit olarak aldığını, araç üzerinde 95 bin TL ipotek borcu bulunduğunu ve bu borcun alıcı tarafından ödeneceğinin kararlaştırıldığını anlattığını belirtti.

Polis, zanlının Lefkoşa'da bir noter huzurunda S.Ö.'ye vekaletname verdiğini ancak bu vekaletnamenin yalnızca ipotek borcunun kapatılması amacıyla düzenlendiğini iddia ettiğini kaydetti. Polis; zanlının, vekaletnamenin başka işlemlerde kullanıldığını, kalan ödemelerin yapılmadığını, ipotek borcunun kaldırılmadığını ve vekaletnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürerek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında Belge İnceleme Uzmanlığı tarafından yapılan analiz sonucunda söz konusu imzanın zanlıya ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru; yürütülen soruşturma çerçevesinde zanlının 22 Haziran tarihinde KKTC'ye giriş yaptığı sırada tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını ve gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlının dava tebliği sırasında “karıştırdım, yanlış hatırladım” diyerek, suçunu kabul ettiğini kaydetti.

Polis memuru; zanlının ülkeye ön izinle geldiğini ancak henüz çalışma izni çıkarmadığını, bu nedenle yasal statüsü oluşmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.