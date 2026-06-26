FBI aldı ve gitti

Suna ERDEN

Amerikan tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı soruşturması kapsamında aranan İbrahim Khaldoon Hilmi’nin yaklaşık bir yıldır KKTC’de yaşadığı ortaya çıktı. Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde ikamet ettiği belirlenen Hilmi’nin, FBI ve Türk emniyet güçlerinin ortak operasyonu ve KKTC polisinin desteğiyle 18 Haziran’da tutuklanarak, Türkiye üzerinden Florida’ya götürüldüğü açıklandı.

Hilmi’nin, ABD yönetimi tarafından yaşlı ve engellileri destekleyen Medicare sistemini hedef alan yaklaşık 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık soruşturmasının şüphelileri arasında yer aldığı belirtildi. FBI Direktörü Kash Patel, Hilmi'nin yakalanmasında FBI'ın Miami şubesinin, ABD Adalet Bakanlığı'nın ve Türkiye'deki ortaklarının emeği geçtiğini belirtirken, Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'a da teşekkür ederek "Bu dava onun yorulmak bilmeyen çalışmaları olmadan başarılamazdı" dedi.

Yasaklı göçmen ilan edildi

ABD'de Medicare sistemini hedef alan yaklaşık 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık soruşturmasının şüphelileri arasında gösterilen Irak asıllı ABD vatandaşı İbrahim Khaldoon Hilmi'nin, Mayıs 2025'ten itibaren Çatalköy'de yaşadığı belirtildi.

Yapılan tespit üzerine KKTC Bakanlar Kurulu, Hilmi’yi 16 Haziran 2026 tarihinde aldığı kararla yasaklı göçmen ilan etti.

"Organize suçlarla bağlantılı uluslararası sanal bahis faaliyetleri içerisinde yer aldığı" gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilen Hilmi kararın ardından KKTC'den çıkarıldı, Türkiye üzerinden yürütülen süreç sonunda 20 Haziran'da FBI ekiplerine teslim edilerek ABD'ye götürüldü.

Mayıs 2025'ten bu yana firariydi

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hilmi'nin Mayıs 2025'ten bu yana firari olduğunu belirterek, operasyonun ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki Beyaz Saray Görev Gücü, FBI Miami, ABD Adalet Bakanlığı ve Türk yetkililerin iş birliğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yaptığı açıklamada, "Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli liman olmayacak" dedi.

Dolandırıcılık, kara para aklama ve organize suç faaliyetleri…

ABD makamlarının iddialarına göre; Hilmi, Florida merkezli Sunshine Senior Solutions şirketiyle bağlantılı olarak sağlık hizmetleri dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve organize suç faaliyetleri kapsamında soruşturuluyor. Soruşturma dosyasında, ihtiyaç duyulmayan veya hiç teslim edilmeyen çeşitli tıbbi ekipmanlar için Medicare sistemine milyarlarca dolarlık sahte fatura düzenlendiği öne sürülüyor.ABD Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü geniş çaplı operasyon kapsamında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, milyonlarca dolar nakit para, lüks araç ve kripto varlığa el konulduğu açıklandı.