Cumhuriyet tarihinin rekoru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Devlet, özel sektör el ele ihracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız, 395,9 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı" dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 33’üncü Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye İhracatçılar Meclisimizin 33’üncü Genel Kurulu'nun ülkemiz, ekonomimiz ve ihracatçılarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak firmalarımızı ve sektör birincisi iş insanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Birazdan aktaracağımız rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığını, hangi zorlu mücadelelerin verildiğini, ancak bu dertle dertlenen bilir. Ticaretten gelen bir kardeşiniz olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini, azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyorum. Özellikle ihracat, günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serdengeçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle TİM Başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar TİM çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşları olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum, bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim" diye konuştu.

En yüksek değere ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız binde 55'ten yüzde 1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da binde 89'dan yüzde 1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme, hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayii ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu” dedi.



Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026, 09:53