Bin 368 araca bakıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında 21.00 -01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Üç bölgede kontrol edilen Bin 368 araçtan 245 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde suç işleyen 4 sürücü de tutuklanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri, gece kulüpleri, eğlence mekânları, restoranlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirildi. Polis açıklamasına göre, trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 650 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç sürücüsü tutuklandı ve 3 araç trafikten men edildi.

Girne’de 3 araç

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren işletmeler ve pansiyonlarda kontroller gerçekleştirildi. Pansiyonlarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 460 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 68 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.

Sürücü tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 258 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç sürücüsü tutuklandı.