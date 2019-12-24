Hatası olan cezasını çeksin

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Teberrüken Uluçay başkanlığında yasama ve denetim gündemiyle toplandı.

Genel Kurul’un gündemde, Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesinin raporu vardı.

Lefkoşa-Girne ana yolu Ciklos mevkiinde 5 Aralık 2018’de meydana gelen ve 4 gencin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sel felaketinin araştırılmasıyla ilgili önerge UBP Girne Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özdemir Berova ile UBP Mağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Dursun Oğuz tarafından 10 Aralık 2018’de Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştu.

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun genel kurulun dünkü gündeminde bulunan gündem dışı konuşmalar sonrasında ele alınacak selle ilgili raporun daha önce görüşülmesine ilişkin kararı okundu. Karar oy birliğiyle kabul edildi.

UBP milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın sunduğu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Çocuk İzleme Merkezi yasa önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Melcis’te daha sonra öneri sahipleri adına UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun sunduğu Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Barış Harekâtı’ndan önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Raporu Berova okudu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Girne-Lefkoşa istikameti üzerinde bulunan Ciklos mevkiinde 5 Aralık 2018’de aşırı yağış sonrasında meydana gelen sel felaketi sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ile ilgili olarak trafik güvenliğinde ihmalin olup olmadığını araştırıp açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan komitenin raporu Komite Başkanı UBP milletvekili Özdemir Berova tarafından okundu. Rapor, “Giriş, Lefkoşa-Girne veya Girne-Lefkoşa yolunun mevcut gelişimi, bulgular ve tespitler, sonuç ve öneriler“ olmak üzere 4 bölümden oluştu.

Berova, sonuç ve öneriler kısmında Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan dosyanın Başsavcılık’ta olduğunu kaydetti. Berova, bu nedenle komitenin meydana gelen olayda herhangi bir şahsın, kurumun kusuru olup olmadığı, eğer kusur varsa kimlere hangi davaların okunması gerektiğine ilişkin sürecin Başsavcılık tarafından sürdürülmesi ve konunun da en erken zamanda sonuçlandırılması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Arıklı: Sorumlular yargıya sevk edilmeli

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, rapor üzerine söz aldı. Arıklı, bir gazetenin bu konudaki başyazısından bir kesit okudu.

Arıklı, komite raporunun değerlendirilmesinin, bunun kamuoyuna açıklamasının, olayın sorumlularının bulunmasının ve yargıya sevk edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Yaşanan elim olayın sorumluların görevlerini yerine getirmediğini gösterdiğini belirten Arıklı, “Raporda, menfez temiz olsa, girişi ve çıkışı temiz olsa bu olay yaşanmayacaktı diye çok önemli bir tespit var” dedi.

Bu olayda topun Türkiye’ye atıldığını belirten ve bunu eleştiren Arıklı, yol yapım ihalelerinde şartnamelerin, plan ve projenin nasıl hazırlandığını da sordu.

Özyiğit: Karayollarını da devredelim, gitsin

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de rapor üzerine söz aldı. Özyiğit, dörtlü koalisyondan önceki hükümetin söz konusu yolla ilgili karar aldığını, genişletme ve tadilat çalışmasının kendi hükümetleri döneminde başladığını söyledi.

Özyiğit, “Yol neye göre genişletildi, bunu kim denetledi? Belirsizlik var. Projeleri devrettik. İhaleleri Ankara’ya bıraktık. Kontrolü kim yaptı? Bu olacak iş değil. Karayolları Dairesi bostan korkuluğu mu? Niye orda müdür ve görevli personel var? Hiçbir fonksiyonları yoksa orayı da devredelim, gitsin…” şeklinde konuştu.

Toros: 6 toplantı yapıldı

Meclis’te daha sonra CTP milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fikri Toros söz aldı.

Toros, 11 Aralık’ta kurulan komitenin başkanı olduğunu anımsatarak, Haziran 2019’a kadar çalışmalara devam ettiklerini, hükümet değişikliği nedeniyle komite başkanlığı görevini Özdemir Berova’ya devrettiğini söyledi.

Komite ile ilgili olarak önce çalışma yöntemi belirlediklerini söyleyen Toros, başkan olduğu dönemde 6 toplantı yaptıklarını ifade etti, tamamlanmayan çalışmalar için Meclisten ek üç ay daha süre alındığını belirtti. Toros, Meclis’in yaz tatiline girdiğini, çalışmaların bu nedenle ekimde başladığını anlattı.

Komite toplantılarına katılan, kendi bakış açılarını ve katkılarını esirgemeyen kurumlar olduğunu söyleyen ve bunları Meclis kürsüsünden aktaran Toros, “Objektif bir sonuç raporu hazırladığımız kanaatindeyim. Sadece tespitlere değil, böyle bir felaketin yaşanmaması için yol göstergesi önerilere de yer verdik. Rapor olumlu bir sonuç veriyor. Katkı koyan paydaşlara ve komite üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Angolemli: Yaşananlardan ders çıkarmıyoruz

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli de rapor üzerine söz aldı.

Angolemli, “Önemli olan rapor hazırlanması değil, sorumluların bulunması ve cezalandırılması. Yaşananlardan ders çıkarmıyoruz” dedi.

Yolların karanlık, çizgisiz, çukurlu olduğunu belirten Angolemli, kendisinin de insanların da gece evlerine gitmek için akla karayı seçtiğini söyledi.

Ana yollardaki refüj eksikliklerine dikkat çeken, ana yollara pek çok noktadan çıkış olduğunu söyleyen Angolemli, ülkede her an trafik kazası meydana geldiğini ama önlem alınmadığını söyledi.

Hüseyin Angolemli, “Başıboş bir memlekette yaşıyoruz. Faturasını halk ödüyor. Bu yolları güvenli hale getirmek zorundayız. Meclis trafik konusunu çözmeli. Başka yolumuz yok” dedi.

Atakan: Raporda teyide muhtaç bilgiler var

Milletvekillerinin ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da söz aldı.

Atakan, bakanlığının yaşanan bu olayın bileşenlerinden sadece biri olduğunu, Genel Kurul’daki bazı konuşmacıların bu olayın müsebbibi olarak bakanlığı göstermesinin doğru olmadığını ifade etti.

Atakan, Ciklos’ta yapımına 2018’de başlanan projenin yol genişletme değil, tadilat ve tamir projesi olduğunu kaydetti. Bakan Atakan, raporu önemli bir çalışma olarak gördüğünü, raporun hazırlanmasına bakanlığın da diğer kurumların da katkıda bulunduğunu söyledi.

Tolga Atakan, “Raporda, Karayolları Dairesi, diğer bakan ve bakanlıkların da görevlerini yerine getirmediği yer aldı. Bunu önemsiyorum ama raporda teyide muhtaç bilgiler var. Bunların tekrardan düşünülmesi gerek” dedi.

Atakan, bahse konu aracın korkuluk olmayan yerden yuvarlandığının teyide muhtaç olduğunu, görgü tanıklarıyla polisin raporunun birbiriyle çeliştiğini dile getirdi.

Atakan, raporla hemfikir olmadığı bazı noktalar bulunduğunu söyledi.

Özdenefe: Bakan hemfikir değil, nasıl aşılacak?

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe bu sırada söz alarak, bakanın raporla hemfikir olmadığını söyleyerek, bunun nasıl aşılacağını sordu. “Proje, genişletme projesiyse bu proje neden sunulmadı, nerededir bu proje?” diye soran Özdenefe, raporun oy birliğiyle geçtiğini ancak iki milletvekilinin şerh sunduğunu o zaman nasıl onay verdiklerini sordu. “Bu raporun geldiği nokta hiç tatmin edici değil” diyen Özdenefe, detaylı bilgi istedi.

Berova: Bakanın ayrı düşmesi normal

UBP Milletvekili, Araştırma Komitesi Başkanı Özdemir Berova, rapor hazırlanırken HP milletvekillerinin ayrışık düşüncelerinin söz konusu olduğunu, bu düşüncelerin de rapora şerh olarak konduğunu belirtti.

Berova, araştırma komitelerinin yargı organı olmadığını, bulgu ve tespitleri belirlediğini, görüşleri ortaya koyduğunu söyleyerek, yasama ve yürütmenin iki farklı organ olduğunu dolayısıyla bakanın da komite raporuna ayrışık düşünmesinin normal olduğunu kaydetti.

Raporun iç tüzük ve teknik kurallara uygun hazırlandığını dile getiren Berova, bu konunun mahkemede olmadığını, dosyanın Başsavcılık’ta olduğunu, Başsavcılığın bundan sonraki süreçte gerekli kararı vereceğini, konunun yargıya taşınacaksa taşınacağını belirtti.

Berova’nın konuşmasıyla Girne-Lefkoşa ana yolunda 5 Aralık 2018’de meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili meclis araştırma komitesinin raporunun görüşülmesi tamamlandı.