Çetin ‘Kaya’ gibi  1-3

Stat: Çatalköy Nihat Bağcıer

Hakemler: Kerem Eran, Mehmet Ekşici, Mert E.Bulut

Düzkaya: Ali, Ahmet Can Temel (Dk 79 Emre), Ahmet Karal, Kone, Binya, Erhan (Dk 46 Berke), Hasan (Dk 73 Batuhan), Mustafa, Salih, Serkan, Yunus

Çetinkaya: Kani, Allen, Batuhan, Burak, Ceylan (Dk 57 Toykan), Çağdaş, Hakan, Boniface, Mustafa, Tunç, Doğukan (Dk 65 Mehmet)

Goller: Dk 53 Hasan Yanaroğlu (Düzkaya) Dk 3-10 Boniface, Dk 68 Mustafa Yaşınses (Çetinkaya)

Erkut MAHSUCU

Süper Lig’in ilk devrenin ve haftanın kapanış maçında Çetinkaya deplasmanda Düzkaya’yı 3-1 mağlup etti. Mustafa Yaşınses 2 asist ve attığı 1 golle maça damgasını vurdu.

Dk.3: Çetinkaya’nın kullandığı serbest atışında Mustafa’nın ortasında Boniface arka direkte kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk.4: Düzkaya atağında sağ kanattan Salih’in ortasında Kone’nin kafa vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

Dk.10: Çetinkaya atağında Mustafa’nın ara pasında Boniface ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

Dk.12: Çetinkaya atağında Tunç sağ kanattan ortasında Mustafa’nın kafa vuruşunda top auta gitti.

Dk.26: Düzkaya atağında Kone’nin aşırtma kafa pasında Hasan’ın vuruşunu Tunç çizgi üzerinden çıkardı.

Dk.35: Düzkaya atağında Ahmet Can’ın uzaktan şutunda top auta gitti.

Dk.45+2: Çetinkaya atağında Mustafa’nın ara pasında Boniface kaleciyi de geçerek açıyı kaybetti vuruşunda top auta gitti.

İlk yarı 0-2 bitti.

Dk.49: Düzkaya atağında Berke’nin sağ kanattan ortasında Kone’nin kafa vuruşunda kaleci Kani topu kontrol etti.

Dk.53: Düzkaya atağında Mustafa’nın ara pasında Berke topuk pasıyla topu Hasan ile buluşturdu Hasan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

Dk.68: Çetinkaya atağında Mustafa orta alandan aldığı topu sürerek kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. 1-3

Dk.77: Çetinkaya atağında Boniface’in sağ çaprazdan vuruşunda top auta gitti.

Dk.90: Çetinkaya atağında Mustafa’nın aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi Çetinkaya 3-1 kazanarak puanını 14’e yükseltti. Düzkaya 8 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan U-21 maçında Çetinkaya gençleri maçı 6-1 kazandı.