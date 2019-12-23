Binatlı’dan Forest’e Kartal tarifesi 6-3

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Evren Karademir, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu

BİNATLI: Yunus, Mustafa, Alaettin, Behnam, Abdullah, Muammer, Ayhan, Serkan(Cenkay dk. 75), Debola(Remzi 90+4), Mosses, M.Ali(Hasan dk. 88)

K.KAYMAKLI: Salih, Berkem, Talat, Yusuf, Okafor, Erdoğan(Muhammed dk. 46), Barkın, Emre(Rifat dk. 46), Mehmet, Osita, M.Göçben(M.Koyuncu dk. 79)

GOLLER: Dk.19 Serkan, dk. 43 Abdullah dk. 45+4 ve 89 Debola, dk. 53 Mosses, dk. 83 Cenkay(Binatlı) Dk. 66 Okafor dk. 69 Barkın, dk. 86 Osita(K.Kaymaklı)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresinin son maçında Binatlı ile Küçük Kaymaklı arasındaki mücadele Binatlı’nın 6-3 üstünlüğü ile tamamlandı.

19. dakikada sağ taraftan M.Ali’nin getirdiği topu ceza alanı içinde iyi takip eden Serkan topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi.

32. dakikadaki Binatlı atağında Debola’nın pasında Mosses topa sert vurdu Barkın topu kornere atmayı başardı.

39. dakikada K.Kaymaklı rakip ceza alanı dışında Osita’nın düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Okafor’un şutunda kaleciden seken topu Erdoğan tamamlamak istediyse de top Yunus’ta kaldı.

43. dakikada Binatlı’dan Muhammed’in kullandığı kornerde genç kaleci Salih topu elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Abdullah skoru 2-0 yapan golü attı.

45+4. dakikada ani gelişen Binatlı atağında Serkan’ın pasında topla ceza alanına giren Debola düzgün bir vuruşla takımı adına skoru 3-0 yaptı.

53. dakikadaki Binatlı atağında M.Ali rakiplerinin müdahalesine rağmen topu arkadaşı Mosses’e verdi. Mosses de bekletmeden güzel bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yollayınca skor 4-0 oldu.

66. dakikada K.Kaymaklı’dan Yusuf’un sağ taraftan ortasında kaleci Yunus boşa çıkınca Okafor da boş kaleye kafa ile topu gönderince skoru da 4-1 yaptı.

69. dakikadaki K.Kaymaklı’dan Muhammmed’n kullandığı serbest vuruşta kale önünde boş kalan Barkın kafa ile topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve skor 4-2 oldu.

83. dakikada günün en başarılı adamlaından Debola sağ taraftan 2 rakibinin müdahalesine rağmen son çizgiden geriye çıkardığı topu Cenkay ağlara yolladı ve takımını tekrar 3 farklı öne geçirdi. 5-2

86. dakikada bu kez gelişen K.Kaymaklı atağında Yusuf yine sağ taraftan getirip Osita’ya verdiği topu Osita ağlara yolladı ve skoru 5-3 yaptı.

89. dakikada ani gelişen Binatlı atağında Cenkay genç oyuncu Hasan’ı gördü, Hasan da topu daha müsait pozisyondaki Debola’ya verdi. O da bekletmeden vurdu ve takımı Binatlı adına skoru belirlemiş oldu. Binatlı: 6 K.Kaymaklı: 3

A-2 gençler maçını K.Kaymaklı gençleri 2-0 kazandı.