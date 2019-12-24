Maxim Royal’de sahne alan Altay’a yoğun ilgi

Kuzey Kıbrıs eğlence hayatının önemli mekânlarından biri olan Maxim Royal, canlı performans serisine devam eden ünlü şarkıcı Altay ile yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Yoğun ilgi nedeniyle rezervasyonlarını günler öncesinden kapatan Maxim Royal’de iki saatlik programını normal süresi bitmesine rağmen uzatan Altay, hayranlarına bir saat daha müzik ziyafeti sundu. Altay, Maxim Royal’de yeni yılda motivasyon amaçlı düzenlenen şirket yemeklerinin de ilgi odağı oldu.

Rekor seviyede davetlinin bulunduğu gecede, bir Maxim Royal klasiği haline gelen fasıl ziyafeti, ünlü şovmen Gediz’in kahkaha fırtınası ve oryantal grubunun kıvrak dansları konukları geç saate kadar eğlendirdi.