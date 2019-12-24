Kişisel gelişimin önemi ve motivasyon konularının irdelendiği seminer büyük ilgi gördü

Gamana Danışmanlık Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi, Merit Lefkoşa Otel’de ‘Zihnin Zincirleri’ adlı bir seminer gerçekleştirdi. Seminerin sunumunu Kişisel Gelişim alanında bir çok projeye imza atmış İpek Kabidan gerçekleştirdi.

Proje koordinatörlüğünü Ruşen Mert Amanat’ın yaptığı organizasyona ilgi oldukça büyüktü. Her meslek grubundan katılımcıların olduğu seminere öğrenciler tarafından da yoğun bir ilgi vardı.

“Tüm Sınırlayıcı Düşüncelerden Kurtularak, Başarının ve Mutlu bir Yaşamın Sırrını Öğrenmeye Ne Dersiniz?” sloganı ile yola çıkılan İpek Kabidan, seminer konusu olarak ; Hedef belirleme , yaratım gücü , kişisel gelişimin önemi, duygu yönetimi ve motivasyon konuları üzerinde durdu.

Salonu dolduran konukların da interaktif olarak katılım sağladığı oldukça hareketli, eğlenceli ve öğretici bir seminer oldu. Seminerin sonunda katkılarından dolayı Merit Hotel Lefkoşa Genel Müdürü Mine Gürses 'e, Mıracle Hospıtal yetkililerine, Mebel Büro Teknik ve Mebel Ticaret'e , Işıl Reklama teşekkür edildi Akabinde katılımcılara katılım belgeleri taktim edildi.

Gamana Danışmanlık Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi’nin açıklamasında, ülke genelinde ve yurt dışında birçok seminere be projeye imza atacakları belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2019, 11:12