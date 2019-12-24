Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik illüzyon ve kukla gösterisi düzenledi.
Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür Merkez’inde bugün sahnelenen oyunlar, bugün ve yarın 09.30 ve 10.30 olmak üzere iki seansta tekrarlanacak.
Çocuklara hediyelerin de takdim edildiği etkinliğe katılan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, çocukların yeni yılını kutlayarak 2020’nin herkese sağlık getirmesini diledi.
Güzelyurt Belediyesi, çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi
Hepsi çok eğlendi
Güzelyurt Belediyesi, çocuklara yönelik illüzyon ve kukla gösterisi düzenledi.
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YORUMLAR
memuru süslü avrat, zengini hayırsız evlat, siyasetçiyi kuru inat batırır. birileride tilki kuyruyla ugrasiyomus bi tehtit etde bari korksun bu tilkicikler. ulkemden sahislardan talan ettiklerin hortumladiklarin caldiklarin nasil iade ederim faizleriyle onun kuyruklarini bagla boyun kaleci 60 serdar uckagittas yukardaki uctas-uckagittas a nasil cup diye uyuyo