‘Bir anda oldu’

Lefkoşa’da önceki yaşanan olayda öğrenci servisi şoförü Ş.A.’nın (E-53) aracına binen 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Zanlının genç kızın bacaklarını okşadığı ve “Senden çok hoşlandım” dediği açıklandı.

Zanlı dün “cinsel saldırı ve cinsel taciz” suçlarından mahkemeye çıkarılırken, duruşmada, “Çok pişmanın, nasıl oldu bilmiyorum. İstem dışı oldu” dedi.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında şoförlüğünü yaptığı öğrenci servisine binen 18 yaşındaki genç kızın bacağını okşayarak, cinsel saldırıda bulunduğunu, “Çok güzel bir kızsın, senden çok hoşlandım” diyerek, cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, otobüste kamera olup olmadığının araştırılacağını, ayrıca görgü tanıklarının tespiti için çalışacaklarını ifade etti. Polis, soruşturma aşamasında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman olduğunu, yaşanan olaydan dolayı eşinin çok üzüldüğünü ve olayın istemsizce bir anda olduğunu söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

