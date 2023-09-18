Bir can kaybı daha

Girne - Alsancak çevre yolunda dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Ahmad hayatını kaybetti. Paket servis elemanı Muhammed Ahmad’ın hayatını kaybetmesiyle son 2 günde trafik kazası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye çıktı.

Polisin açıklamasına göre, dün saat 14.00 sıralarında Kübra Yıldız (K-26), yönetimindeki LJ 529 plakalı araç ile Alsancak istikametine seyrettiği sırada, Karaman (Karmi) çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyreden Muhammad Ahmad yönetimindeki PT 255 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmad önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne, daha sonra da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan Muhammad Ahmad, kazadan 6 saat sonra hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan Yıldız, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavinin ardından tutuklandı.

2 günde 2 can

Paket servis elemanı Muhammed Ahmad’ın hayatını kaybetmesiyle son 2 günde trafik kazası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye çıktı.

Girne-Esentepe anayolunda önceki akşam meydana gelen kazada 75 yaşındaki Nuray Ağırtaş hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

İki aracın yüz yüze çarpışması sonucu gerçekleşen kaza sürücü Ayşen Ağırtaş’ın dikkatsiz bir şekilde yolun soluna geçmesi ve karşı şeritten gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelmişti.

Kazada LC 778 plakalı araç sürücüsü Ayşen Ağırtaş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gökçen Denizalp (K-14) ile NU 980 plakalı araç sürücüsü Aigül Gaziköylü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir Ali Gaziköylü (E-11), Aydina Gaziköylü (K-14) ve Mukaddes Gaziköylü (K-3) ise yaralanmıştı.

Bir günde 373 suç işledi

Trafik kazalarının ardı arkası kesilmezken, ülke genelinde önceki gün yapılan denetimleri sonucu

373 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 59 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasında göre, denetimler kapsamında bin 823 araç sürücüsü kontrol edildi.

Aleyhlerinde yasal işlem başlatılan 373 araç sürücüsünün 153’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 47’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından rapor edildi.