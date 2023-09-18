Olumlu etki yapacak

Yunanistan eski dışişleri bakanlarından ve AİHM Başkan Yardımcılarından olan Hristos Rozakis, Crans Montana zirvesinin, Yunanistan’ı “suçlarından arındırdığı” değerlendirmesinde bulundu.

Rozakis, Politis gazetesinde yer alan söyleşisinde özetle, Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların çözülmesinin ve yeniden yakınlaşmanın Kıbrıs sorununa da olumlu etkisi olacağını belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının Crans Montana zirvesinde izlediği tutumun, “Yunanistan’ın diktatörlük dönemindeki ve Türkiye’nin adanın Kuzeyini işgal etmesi, ardından da sahte devleti kurmasına sebep olan Başpiskopos Makaryos’a yönelik darbe girişimi suçlarından arındırdığını” öne süren Rozakis, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezinden vazgeçmesinin tek yolunun, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini, Türkiye’nin önerdiği egemen eşitlik temelinde kabul etmesi olduğunu da vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2023, 09:49