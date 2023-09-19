Gündem oldu

BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti.

İletişim Başkanlığı, Elon Musk'ın, Türkiye'nin bir sonraki Tesla fabrikası için en önemli aday ülkelerden biri olduğu yönündeki yorumunu aktardı. Tesla, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York’ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"nde önemli mesajlar verdi ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ve sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

ABD ile ilişkiler

"ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. Türkiye'deki ABD firmaların yatırımı 14,5 milyar dolar. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarının artması bizim beklentimizdir. İkili ticaretimiz 32 milyar doları aşmış vaziyette.”

Mülteciler konusu

“Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Mültecilere bakışımız çok farklı. Mültecilere ev sahipliğimizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.”

Türkiye'deki yüksek enflasyon

“Enflasyon küresel bir sorun. Biz de bu enflasyonun şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. Başarılı süreç yürütüyorlar. İnşallah yıl sonu ya da yılın başında bunu başaracağız. 2024'e daha farklı şekilde gireceğiz."