Kabirlerine karanfil bırakıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 62. yılında Topkapı’daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının idam edilişlerinin 62’inci yılında Topkapı’daki Anıt Mezarda düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Ömer İleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Menderes, Polatkan ve Zorlu ailelerin üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Menderes, Polatkan ve Zorlu için dua edildi. Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, kabir ziyaretinde bulundu

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da okundu. Eski Başbakan Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes ve Demokrat Parti bakanlarından Ahmet Tevfik İleri’nin torunu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Ömer İleri, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Programda konuşan ve 1961 darbesinin 20 yıl boyunca bayram olarak kutlandığını belirten Adnan Menderes’in gelini Ümran Menderes, “Haklarında verilen idam kararıyla onlar hayattan koparılmıştır. Başhekimimiz Adnan Menderes, Dışişleri Vekilimiz Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Vekilimiz Hasan Polatkan ve milletvekillerine yapılan işkenceler akıl alır gibi değil. Türkiye’nin büyük ayıbıdır. Demokrasi deneyimimizin aklı bile, gelen seçim ile gitmesi gelir. Darbeler ülkemizin gelişip büyümesine tüm engel olmuştur” dedi.

Yapılan konuşmaların ardımdan anma programına katılanlar Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarına karanfil bıraktı. Programa katılanlar ayrıca Adnan Menderes'in eşi Beril Menderes ve oğlu Aydın Menderes ile 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.

Zorlu Kıbrıs halkına büyük destek verdi

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından idam edilen Fatin Rüştü Zorlu, Kıbrıs'ın tekrar kazanılması için büyük gayret gösteren isimsiz kahramanlardandı. Zorlu, Menderes tarafından 1954 seçimlerinin hemen ardından Kıbrıs sorunuyla ilgilenmek üzere görevlendirildi ve bu konuda Türkiye'ye büyük katkılar sağladı.

"Bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur." diyen dönemin Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü'nün aksine Başbakan Yardımcısı Zorlu, Kıbrıs adasının tekrar kazanılması için büyük bir gayret gösterdi.

Kıbrıs konusunu incelemek ve politika belirlemek için bir komisyon kuran Zorlu, Kıbrıs'ın Türkiye ile olan bağlarını ortaya koyan belgeleri bir araya getirerek "Beyaz Kitap"ı hazırladı.

Kıbrıs halkına büyük destek veren Zorlu, 1958 yılında Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını hedefleyen silahlı örgüt EOKA'nın faaliyetlerine karşı Türk Mukavemet Teşkilatının kurulmasında önemli rol oynadı.

Bu mücadele, Londra ve Zürih Anlaşmalarının imzalanması, Türkiye’nin Kıbrıs üzerindeki haklarının hukuki olarak garanti altına alınmasıyla sonuçlandı. Zorlu, Türkiye’yi, Kıbrıs Türk halkının ve yeni kurulacak Kıbrıs devletinin üç̧ garantör devletinden biri olmasını sağladı.

Dönemin Yunan Dışişleri Bakanı Evangelos Averof, 5 Aralık 1958'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yapılan Kıbrıs görüşmelerini yıllar sonra 1984 yılında, "Davayı kaybettik, Zorlu kazandı. Kıbrıs'ın bağımsızlığa kavuşturulmasından başka çıkar yol olmadığı üzerinde mutabık kaldık." diye anlatmıştı.

