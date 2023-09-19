Almanya hazırlık yapıyor

Aralarında İrlanda, İspanya ve İngiltere’nin bulunduğu çok sayıda ülke 4 günlük çalışma haftasını test etti ve son derece olumlu sonuçlar elde etti. Son olarak Almanya’da bu ülkelerin arasına katılmaya karar verdi. İşte Almanya'daki uygulama ve haftada 4 gün çalışmayı deneyen ya da benimseyen ülkeler... İngiltere’de Aralık 2022'de sona eren altı aylık bir denemeye katılan işletmeler, 4 günlük çalışma haftasına geçmenin üretkenliği, morali ve ekip kültürünü geliştirdiğini açıkladı. Denemeye katılan çalışanlar ise daha fazla kişisel zamana sahip olmanın tükenmişliği azalttığını ve yaşam memnuniyetlerini artırdığını söyledi. Hiçbir ülke 4 günlük çalışma haftasını tam olarak benimsememiş olsa da, bazı ülkeler bunu deniyor veya çalışanların daha kısa bir çalışma programı talep etmelerine izin veren politikalara sahip. Almanya, ülkedeki şirketlerin 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren altı aylık pilot uygulamaya katılmak için başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Ülke, iş danışmanlığı şirketi Intraprenör ve 4 Day Week Global tarafından düzenlenen şimdiye kadarki en büyük dört günlük çalışma haftası pilot projesini başlatmaya hazırlanıyor.

İngiltere'deki deney ile benzer olacak

Almanya'daki 4 günlük çalışma haftası pilot uygulaması, 21 Eylül 2023 tarihinden Şubat 2024’e kadar devam edecek. Deneme, 2022 yılında İngiltere’de gerçekleştirilen ve 61 şirketin çalışma saatlerini haftada dört güne indirdiği, ancak verimlilik düzeylerini koruduğu ve çalışanlara beş günlük hafta ile aynı ücreti ödediği denemeye benzer olacak. Almanya'daki denemeye katılmak için kayıt yaptıran şirketler, deneme başlamadan iki ay önce bir planlama ve işe başlama aşaması gerçekleştirecek ve bu aşamada daha kısa çalışma haftasını en iyi şekilde kolaylaştırmak için görevleri ve iletişim yöntemlerini nasıl organize edecekleri konusunda rehberlik alacaklar. İkinci aşamada, şirketler dört günlük haftayı benimseyecekler. Altı aylık süre boyunca, şirketlerde çalışanlar, azaltılmış çalışma saatlerinin üretkenliklerini ve iş-yaşam dengelerini nasıl etkilediğine ilişkin anketleri düzenli olarak yanıtlayacaklar. Bu anketlerin sonuçları Münster Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi tarafından analiz edilecek.