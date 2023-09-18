İçince efelendi

Lefkoşa’da meydana gelen olayda Türkmenistanlı Azat Achilow yemek hazırlamadığı gerekçesiyle kız arkadaşını ciddi şekilde darp ederek, yüzünü gözünü morarttı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, darp edilen 32 yaşındaki kadının doktor kontrolünden geçirilerek, darp raporu alındığı belirtildi. Zanlının olay esnasında alkollü olduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Eylül 2023 tarihinde saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Büyük Reşit Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan zanlının, yemek pişirmediği ve yemek hazırlamasına yardım etmediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma esnasında kız arkadaşı G.P.’ye hakaret ettiğini söyledi.

Polis, akabinde G.P.’nin abisini arayıp, olayı anlattığını, zanlının buna sinirlenerek, kız arkadaşının boğazını sıkıp, yüzüne tokat atarak, yanak ve kulak kısmının morarmasına neden olduğunu belirtti. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, G.P.’nin ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilip, darp raporu alındığını açıkladı.

Polis, zanlıya test yapıldığını ve 182 promil alkollü olduğunun belirlendiğini ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ciddi darp suçundan soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

