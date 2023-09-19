Liseler bugün açılıyor

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılı dün başladı. Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullar ise bugün ders başı yapacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 126 okulda öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 48 okulda öğrenim gören yaklaşık 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi yeni eğitim yılına başlıyor.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezinde öğrenim gören yaklaşık 400 öğrenci için de eğitim yılı başlamış olacak. KKTC genelinde kamu ve özel okullarda 6 bin öğretmen görev yapıyor. Birinci dönem karne dağıtımı, 31 Ocak 2024 Çarşamba günü yapılacak ve yarıyıl tatili 1-15 Şubat tarihleri arasında yer alacak. İkinci dönem 16 Şubat Cuma günü başlayacak. Eğitim yılı karne ve tamamlama belgelerinin 14 Haziran Cuma günü dağıtılmasıyla sona erecek. Kolejlere Giriş Sınavı birinci basamak sınavı (KGS-1) 27 Ocak Cumartesi, Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) da 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu prefabrik sınıfları inceledi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle Haspolat İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Okulun ilk gününde İstiklal Marşı’nın ardından “Andımız” okundu. Bakan Çavuşoğlu konuşmasının sonrasında öğrencilerle birlikte yeni yapılan prefabrik sınıflara giderek, incelemelerde bulundu ve öğrencilerle sohbet etti. Geçen yıl zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden Çavuşoğlu, korkulu, sancılı, sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, bu yıl sıkıntıların olmaması için öğretmenler, okul aile birlikleri, hayırseverler, idareler ve veliler olmak üzere herkesin elini taşın altına koyduğunu ve çok büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.



