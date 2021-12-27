Bir can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 19 bin 689 test yapıldı; 159'u yerel, 196 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 187 kişi taburcu edildi.

Coronavirüs salgınında kaybedilen toplam can kaybı 137 oldu. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 53 bin 715 test sonucunda 912 yeni vaka tespit edildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 kişi yurt dışından ülkeye gelirken 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakaların 78’inin Lefkoşa, 36’sının Girne, 21’inin Gazimağusa, 3’ünün Güzelyurt, 19’unun İskele, 2’sinin Lefke bölgesinden olduğu bildirildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.611.798

Toplam Vaka Sayısı: 34.397

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.052

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2210

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2154



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 137Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 157

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5650

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102215.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 53 bin 715 test sonucunda 912 yeni vaka tespit edildi.

Rum yetkililer, toplam vaka sayısının 150 bin 760'a yükseldiğini bildirdi.

Halen 162 hastanın tedavisinin sürdüğü, ancak 74'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Hastalardan yüzde 81'inin aşısız olduğu vurgulandı.