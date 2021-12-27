Bir can kaybı oldu

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 19 bin 689 test yapıldı; 159'u yerel, 196 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 187 kişi taburcu edildi.
Coronavirüs salgınında kaybedilen toplam can kaybı 137 oldu. Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte 53 bin 715 test sonucunda 912 yeni vaka tespit edildi.
KKTC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 kişi yurt dışından ülkeye gelirken 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Vakaların 78’inin Lefkoşa, 36’sının Girne, 21’inin Gazimağusa, 3’ünün Güzelyurt, 19’unun İskele, 2’sinin Lefke bölgesinden olduğu bildirildi.
Covid-19 genel tablo
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.611.798
Toplam Vaka Sayısı: 34.397
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.052
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2210
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 2154
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Güvende Kal uygulaması
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 157
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5650
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 102215.
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 53 bin 715 test sonucunda 912 yeni vaka tespit edildi.
Rum yetkililer, toplam vaka sayısının 150 bin 760'a yükseldiğini bildirdi.
Halen 162 hastanın tedavisinin sürdüğü, ancak 74'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Hastalardan yüzde 81'inin aşısız olduğu vurgulandı.