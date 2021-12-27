Camları indirdi

Suna ERDEN
Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazaya yol açtı. Dikkatsizce caddeye giriş yapan Arda Ali Seyhan isimli ehliyetsiz sürücü Mawahb Mohammed Elgayar yönetimindeki araca çarparak, savrulmasına ve Modelist Butik mağazasının vitrinine çarpmasına neden oldu.
Kaza sonucu yaralanan HV 622 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Recep Seyhan (E-18) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada yaralanan JF 589 plakalı araç sürücüsü Mawahb Mohammed Elgayar ise Yakın Doğu Hastanesinde tedavi altına alındı. Ehliyetsiz araç kullanarak kazaya sebebiyet veren HV 622 plakalı araç sürücüsü Arda Ali Seyhan tutukladı.