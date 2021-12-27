Camları indirdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kazaya yol açtı. Dikkatsizce caddeye giriş yapan Arda Ali Seyhan isimli ehliyetsiz sürücü Mawahb Mohammed Elgayar yönetimindeki araca çarparak, savrulmasına ve Modelist Butik mağazasının vitrinine çarpmasına neden oldu.



Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 21.30 sıralarında, Göçmenköy'de Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki HV 622 plakalı araç ile dikkatsizce Yzb. Tekin Yurdabak Caddesine giriş yapan Arda Ali Seyhan, kuzey istikametine doğru seyreden Mawahb Mohammed Elgayar (K-19) yönetimindeki JF 589 plakalı aracın önünü tıkayarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden JF 589 plakalı araç yolun sağından kaldırıma çıkarak Modelist isimli giyim mağazasının vitrin camına vurdu.Kaza sonucu yaralanan HV 622 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Recep Seyhan (E-18) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazada yaralanan JF 589 plakalı araç sürücüsü Mawahb Mohammed Elgayar ise Yakın Doğu Hastanesinde tedavi altına alındı. Ehliyetsiz araç kullanarak kazaya sebebiyet veren HV 622 plakalı araç sürücüsü Arda Ali Seyhan tutukladı.